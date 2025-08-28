BIST 11.359
DOLAR 41,05
EURO 47,96
ALTIN 4.480,80
HABER /  SPOR

Feherbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 24 muhtemel rakibi netleşti

Feherbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 24 muhtemel rakibi netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri bugün oynanacak play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tüm muhtemel rakipleri, bugün oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından netleşecek. Avrupa Ligi Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu!
Süper Lig'de 4. haftanın maçları belli oldu!
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı
İşten dönüyorlardı! İki kardeş feci şekilde can verdi
İşten dönüyorlardı! İki kardeş feci şekilde can verdi
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Robotik cerrahi baş boyun tümörleri ve uyku apnesinde etkili oluyor
Çip üreticisi Nvidia 2. çeyrek bilançosunu açıkladı
Çip üreticisi Nvidia 2. çeyrek bilançosunu açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' ve 'Ak Toroslar' yanıtı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' ve 'Ak Toroslar' yanıtı
Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı
Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı
Manchester United Lig Kupası'nda 4. lig takımına elendi
Manchester United Lig Kupası'nda 4. lig takımına elendi
Benfica teknik direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica teknik direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Jose Mourinho: Kendilerinden daha iyi takıma kaybettik
Jose Mourinho: Kendilerinden daha iyi takıma kaybettik
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Sultanbeyli'de iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı
YÖK, 'özel öğrencilik' hakkını 1 yıl uzattı
YÖK, 'özel öğrencilik' hakkını 1 yıl uzattı