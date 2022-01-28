FED kararı sonrası düşüş sürüyor! Gram altın 788 lira seviyesinde işlem görüyor uzmanlardan bomba yorum
28 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed tarafından alınan faizlerin sabit bırakılması kararı sonrası başlayan aşağı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar merak ediliyor. Uzmanların yorumları neler?
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 788 lira seviyesinde işlem görüyor.
28 Ocak altın fiyatları
Gram:788,16
Çeyrek:1.300,00
Yarım:2.601,00
Cumhuriyet:5.181,00
Altın ve Para Piyasaları Mehmeh Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
-Ucuz diye gümüş alıyorlar. Adam 1 kilo altın alacağına 68 kilo gümüş alıyor. Ben çok fazla yükseleceğine inanmıyorum. En fazla seviyesi 26,5 ons seviyeleri olacak.
-Gümüş yerine altın alınsa daha kar edilir. Bundan sonraki süreçte dolar bazlı yükseliş yapar. Onun için gümüş için heveslendirmek istemiyorum. İşlenmiş gümüş mesela alınmamalı. Onu satın alan son sahibi olur.