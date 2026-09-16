Fed faizi 25 baz puan artırdı! 25 baz puan ne demek, yeni faiz oranı yüzde kaç oldu?

ABD Merkez Bankası Fed’in 16 Eylül 2026 faiz kararının ardından “25 baz puan ne demek?”, “Fed faizi yüzde kaça çıkardı?”, “Fed faiz artırırsa altın ne olur?” ve “Dolar yükselir mi?” gibi sorular araştırılıyor. Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırdı ve hedef aralığı yüzde 3,50-3,75’ten yüzde 3,75-4,00’e taşıdı. Peki 25 baz puanlık artış günlük hayatta ve finans piyasalarında ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI: YENİ FAİZ ORANI NE OLDU?

Fed, 15-16 Eylül toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı. Bu adımla ABD Merkez Bankası Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

25 BAZ PUAN NE DEMEK?

Finans piyasalarında 1 baz puan yüzde 0,01, 100 baz puan ise 1 yüzde puan anlamına geliyor. Dolayısıyla 25 baz puanlık faiz artışı 0,25 yüzde puanlık yükseliş demek. Örneğin faiz yüzde 3,50 seviyesindeyse 25 baz puanlık artışla yüzde 3,75’e yükseliyor. “Yüzde 25 faiz artışı” ile “25 baz puan faiz artışı” aynı anlama gelmiyor.

FED NEDEN FAİZ ARTIRDI?

Fed kararında enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Merkez bankası, 25 baz puanlık artışın enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesine yardımcı olmasını amaçlıyor. Ekonomik aktivitenin sağlam şekilde büyümeye devam etmesi ve iş gücü piyasasının dirençli kalması da Fed’e faiz artırımı için hareket alanı sağladı.

FED FAİZ ARTIRINCA NE OLUR?

Faiz artışı ABD ekonomisinde borçlanma maliyetlerini yukarı çekebiliyor. Kredilerin pahalanması tüketim ve yatırımları yavaşlatırken ekonomideki talebi azaltarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı amaçlıyor. Buna karşılık yüksek faizlerin uzun süre devam etmesi ekonomik büyümeyi ve şirketlerin finansman koşullarını olumsuz etkileyebiliyor.

FED’İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Fed kararı sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Ons altın, karar ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından karar öncesine göre yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 4.273 dolar civarına çekildi. Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırdığı için genel olarak altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

FED FAİZ ARTIRINCA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Faiz artışı teorik olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme. ABD varlıklarının sunduğu faiz getirisi yükseldiğinde dolara yönelik talep artabiliyor. Nitekim 16 Eylül’deki kararın ardından dolar küresel piyasalarda bir miktar güçlendi. Ancak doların yönünü yalnızca faiz kararı değil, Fed’in gelecekte atacağı adımlara ilişkin mesajları ve piyasaların kararı önceden ne ölçüde fiyatladığı da belirliyor.

FED BİR KEZ DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

Fed’in güncel ekonomik projeksiyonları yıl sonuna kadar bir 25 baz puanlık artışın daha gelebileceğine işaret ediyor. Fed yetkililerinin büyük çoğunluğu 2026 sona ermeden bir faiz artışı daha öngörüyor. Böyle bir karar alınırsa politika faizi hedef aralığı yüzde 4,00-4,25 seviyesine çıkabilir.

FED FAİZ ARTIŞI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Fed’in faiz artırması Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri dolar, sermaye hareketleri ve küresel finansman maliyetleri üzerinden etkileyebiliyor. ABD faizlerinin yükselmesi doları desteklerken gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını azaltabilir. Türkiye’de dolar/TL, gram altın ve Borsa İstanbul açısından ise Fed kararının yanında TCMB politikası, enflasyon ve yurt içi gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor.