Fed faiz artırdı, altın sert düştü! Karar sonrası ons ve gram altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşandı. “Fed faiz kararı sonrası altın düştü mü?”, “Ons altın ne kadar oldu?”, “Gram altın düşecek mi?” ve “Fed faiz artırınca altın neden düşüyor?” gibi sorular araştırılıyor. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarırken karar öncesinde yükselen ons altın açıklamanın ardından hızlı şekilde geriledi. Peki altında düşüş neden yaşandı, gram altın bundan nasıl etkilenebilir? İşte ayrıntılar.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Evet. Ons altın Fed kararı öncesinde güçlü yükseliş gösterirken faiz kararının açıklanmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Altın vadeli işlemleri karar öncesinde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 4.386 dolar civarında bulunurken Fed’in faiz artırımı ve para politikasına ilişkin mesajları sonrasında ons altın gün içinde 4.315,20 dolar seviyesine kadar geriledi.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 16 Eylül 2026 toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunan federal fonlama faizi hedef aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseldi. Karar oy birliğiyle alınırken Fed böylece 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti.

ALTIN FED KARARI ÖNCESİ NE KADARDI?

Altın fiyatları Fed kararı öncesinde oldukça güçlü bir gün geçiriyordu. Ons altın gün içerisinde yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.350 doların üzerine çıktı. Türkiye’de gram altın da akşam saatlerinden önce 6.800 TL’nin üzerine yükseldi ve gün içerisinde 6.823 TL seviyesini test etti. Fed kararıyla birlikte küresel altın fiyatlarında yön aşağı döndü.

FED FAİZ ARTIRINCA ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın yatırımcısına faiz getirisi sağlamıyor. ABD’de faizler yükseldiğinde tahvil ve diğer faiz getirili varlıkların cazibesi artabiliyor. Aynı zamanda yüksek faiz doların güçlenmesini destekleyebiliyor. Bu iki etki ons altın açısından aşağı yönlü baskı yaratabiliyor. Fed’in yalnızca faiz artırması değil, önümüzdeki dönemde yeni artış ihtimalini masada tutması da altındaki ilk tepkiyi güçlendirdi.

GRAM ALTIN FED KARARINDAN NASIL ETKİLENİR?

Türkiye’de gram altının fiyatını iki temel değişken belirliyor: ons altın ve dolar/TL kuru. Fed kararından sonra ons altındaki düşüş gram altını aşağı çekebilecek bir etki yaratırken doların güçlenmesi bu düşüşü sınırlayabilir. Bu nedenle ons altındaki yüzde değişimin tamamı gram altın fiyatına aynı oranda yansımayabilir.

FED BİR KEZ DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

Fed’in yeni ekonomik projeksiyonları, yılın kalan bölümünde bir faiz artışının daha gelebileceğine işaret ediyor. Piyasalarda bu mesaj sıkı para politikasının henüz sona ermediği şeklinde yorumlandı. Fed yıl sonuna kadar bir kez daha 25 baz puan artırırsa politika faizi yüzde 4,00-4,25 aralığına çıkabilir.

GRAM ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Gram altında bundan sonraki hareket yalnızca Fed kararına bağlı olmayacak. Ons altının 4.300 dolar çevresindeki seyri, dolar/TL kuru, ABD tahvil faizleri, jeopolitik gelişmeler ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın gelecek toplantılara ilişkin mesajları yakından izlenecek. Ons altında satışların derinleşmesi gram altını baskılayabilir; dolar/TL’de yükseliş ise bu etkinin bir bölümünü dengeleyebilir.

FED FAİZ KARARI ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Fed dünyanın en önemli merkez bankalarından biri olduğu için faiz kararları doların, ABD tahvil faizlerinin ve küresel sermaye hareketlerinin yönünü etkiliyor. Bu nedenle Fed’in faiz artırımı yalnızca ABD piyasalarını değil, ons altın üzerinden Türkiye’deki gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkileyebiliyor. Piyasalarda bundan sonra faiz artırımının devam edip etmeyeceğine ilişkin sinyaller takip edilecek.