Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. Fed'in faiz kararının ardından parasal genişlemeye dönük adımlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi. Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

Öncesinde ne oldu?



ABD Merkez Bankası Temmuz toplatısında 11 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başlattığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.

Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Politika yapıcıların resmi tahminlerinin yer aldığı Haziran'da yayınlanan son noktasal grafiğe göre yetkililerin faiz beklentilerinin medyanı 2019 için yüzde 2.4 seviyesinde bulunuyordu.

Bilanço daraltılmasına 1 Ağustos itibariyle son verilirken, rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı da (IOER) yüzde 2.35'ten yüzde 2.10 seviyesine indi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Bununla birlikte Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.

Dolar ne kadar oldu?

FED'in aldığı kararın ardından piyasalardaki son durum araştırılıyor. Peki, şu saatlerde dolardaki son durum nedir? Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Eylül dolar alış-satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,6851

Satış: 5,6902

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