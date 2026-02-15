BIST 14.181
Feci kaza! Tabela direğine çarptı, otomobilin haline bakın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.K. (22) idaresindeki 06 BH 1084 plakalı otomobil, Celal Bayar Bulvarı Ankara Tren Garı önünde kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi.

