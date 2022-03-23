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Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var

KAHRAMANMARAŞ'tan kaza haberi geldi. Elbistan ilçesinde nehre düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı ardından Ceyhan Nehri'ne düştü.

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Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa (21), Büşra (21) ve Muhammet Küçük (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var

Yaralılardan Büşra Küçük, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa ve Muhammet Küçük'ün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Feci kaza! Otomobil nehre düştü ölü ve yaralılar var
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