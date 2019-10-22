FB TV sunucusu Dilay Kemer'den haber geldi sağlık durumunu açıkladı

Herkese Merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem arkadaşlarımdan hem de beni sevenlerden ricam, sormadan-yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın. Herkese kocaman sevgiler.