Fazla kiloları nedeniyle askere alınmadı Kayseri'de vatan aşkı için zayıfladı

Kurtul, "Kiloyu askere gitmek istediğim için vermek istedim. Günüm gelince geçen yıl Ekim ayında gidip muayene oldum. Fazla kilolarım nedeniyle askere gidemeyeceğimi söylediler. Ben de kilo vermek için kendime diyet uyguladım. Spor salonuna gittim ve çeşitli spor hareketleriyle 166 kilodan 105'e düştüm. Sonrasında 25 Ocak'ta yeniden muayene oldum ve askere gidebileceğimi söylediler." dedi.