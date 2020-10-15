Fazla kiloları nedeniyle askere alınmadı Kayseri'de vatan aşkı için zayıfladı
KAYSERİ'de fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan genç azmetti. 3 ayda 166 kiloluk halinden eser kalmayan Embiya Kurtul, 'Vatan aşkı için kilo verdim' dedi.
Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl Ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı.
İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.
Kurtul, "Kiloyu askere gitmek istediğim için vermek istedim. Günüm gelince geçen yıl Ekim ayında gidip muayene oldum. Fazla kilolarım nedeniyle askere gidemeyeceğimi söylediler. Ben de kilo vermek için kendime diyet uyguladım. Spor salonuna gittim ve çeşitli spor hareketleriyle 166 kilodan 105'e düştüm. Sonrasında 25 Ocak'ta yeniden muayene oldum ve askere gidebileceğimi söylediler." dedi.
"Vatan aşkı için kilo verdim"
Kurtul, "10 Şubat'ta askere gidererek vatani görevimi yaptım. Vatan aşkı için kilo verdim. Askerlik gidilmesi gereken bir yer. Çoğu insan kaçıyor; ama bu kaçılmayacak bir görev" diye konuştu.