Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan'dan 'Pes artık' dedirten sevişme açıklaması
Evli olmalarına rağmen ayrı evelerde yaşayan Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'dan şoke eden bir açıklama geldi.
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, 2019 yılında üç yıllık birlikteliklerini resmiyete döktü. İkili, 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir birliktelikleri olan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.
Eşine katılan Fazıl Say, "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" şeklinde konuştu.
Ünlü çiftin bu yaşam tercihi sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı.