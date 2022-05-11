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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası olan müzikolog ve roman yazarı Ahmet Say, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Fazıl Say'ın “Beni mağdur duruma düşürdü” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Piyanist Fazıl Say, babasının acısıyla sarsıldı. Say babası Ahmet Say'ın vefat haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Say paylaşımında, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun." dedi.

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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Sözlerini sürdüren Say "86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti: 'Gözümden düştü' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı

Say "Ahmet Say için 12 Mayıs Perşembe günü saat 10:30'da Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek, ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacaktır." dedi. 

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