Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı. Ünlü piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan destek açıklaması yaptı.