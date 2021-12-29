BIST 1.884
DOLAR 12,25
EURO 13,83
ALTIN 718,34

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) İçişleri bakanlığı tarafından, bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatılmasının ardından ünlü piyanist Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek...

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı. Ünlü piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan destek açıklaması yaptı.

110
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

Fazıl Say, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı.

210
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

"Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır"

Fazıl Say kişisel Twitter hesabından "Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır." dedi.

310
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır

"Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur" diyen Say, "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

410