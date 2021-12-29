Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek tweeti: İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) İçişleri bakanlığı tarafından, bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatılmasının ardından ünlü piyanist Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na destek...
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede çalışan 86 bin personelin yanında olduğunu söyledi, Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı. Ünlü piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan destek açıklaması yaptı.
Fazıl Say, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı.
"Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır"
Fazıl Say kişisel Twitter hesabından "Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır." dedi.
"Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur" diyen Say, "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.