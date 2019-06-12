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Fatrettin Altun: Terörün kökü kazınacak

Fatrettin Altun: Terörün kökü kazınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'de şehit düşen askerlerin kanının yerde kalmayacağını, terörle mücadelenin terörün kökü kazınana kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını söyledi. Altun terörle mücadelenin teröristlere nefes aldırmadan terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak. Son 3 günde; Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi. İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı. Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaştı” ifadelerine yer verdi. 

Altun, “Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız” dedi. 

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