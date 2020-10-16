Fatoş Kabasakal 20 kilo aldım dedi! İkinci kez annelik heyacanı yaşıyor
2018 yılında iş insanı Erkan Kayhan ile dünya evine giren ve ikinci kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal itirafta bulundu. "20 kilo aldım" dedi.
Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
İki yıl önce Erfkan Kayhan ile evlenmişti. Daha önce de annelik yaşayan Fatoş Kabasakal, tekrar annelik heyecanı yaşıyor. Kabasakal, hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu, "Kızım Mila'ya hamile kaldığım dönem 18 kilo almıştım. İkinci hamileliğimde erkek çocuğum olacak ve 20 kilo aldım." dedi.
İlk hamileliğimde karnının bu kadar büyümediğini belirten Kabasakal, "Erkek çocuklarda annelerin karnı daha çok büyüyor ve daha sivri oluyor. Benim kilo almam beni rahatsız etmiyor, aldığım gibi doğum sonrası verebiliyorum. Çocuğum, sağlıklı doğsun, kilo almamda sıkıntı yok. Şu an dokuz aylık hamileyim yarın birgün doğurabilirim." şeklinde konuştu.