'Fatmagül'ün yengesi' Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine'göbekli' yanıt

"Makarna suyu koyun hadi!"

Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam nolur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere:) Belki ben o dönemin kadınıyım! zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeğim pardon da... Makarna suyu koyun hadi!"