Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi geliyor! İntibah reytingleri alt üst edecek
Birçok başarılı dizinin yönetmeni Hilal Saral'dan ortalığı kasıp kavuracak yeni dizi geliyor.
Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney gibi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerin yönetmen koltuğunda oturan 50 yaşındaki başarılı yönetmen yeni proje hazırlıklarına girişti.
Yıllar sonra tekrar bölümleriyle reytingde zirveye yerleşen dizileriyle bilinen Saral'ın yeni projesinden ilk detaylar geldi.
Daha önce Vedat Türkali'nin ve Halid Ziya Uşaklıgil'in romanlarından uyarlama dizilere imza atan Saral'ın yeni dizisinin roman uyarlaması olacağı ortaya çıktı.
Yazar ve şair Namık Kemal'in 1876 yılında kaleme aldığı İntibah romanının günümüze uyarlanacağı öğrenildi.