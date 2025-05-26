Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada karar!

Beykoz'da 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı trafik kazasında, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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2024 yılının Temmuz ayında, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, Beykoz Kavacık’ta otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki beton dubalara çarparak yaşamını yitirdi. Kınık, kazanın ardından 1 gün gözaltında kalmış, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kınık, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanıyordu.

Davanın ilk duruşması 30 Ekim'de yapılmış ve Kınık’ın adli kontrol şartı kaldırılmıştı. 29 Ocak’ta ise İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ikinci duruşmada, Kınık’ın avukatları yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Ancak Barlasçeki’nin avukatı, Kınık’ın tutuklanmasını istedi. Mahkeme, her iki talebi de reddederek duruşmayı 30 Nisan’a ertelemişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması yeniden bugün saat 16.30'da başladı. Polis koruması eşliğinde salona getirilen Kınık için savcılık, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Hükmün açıklanması geri bırakılırken, Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.