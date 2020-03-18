Fatma Şahin'den kızı ile ilgili iddialara yalanlama 'rutin karantinada'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yurtdışından gelen kızının karantinaya girmediği iddia edildi. Şahin sosyal medya hesabından o iddiayı yalanladı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurtdışından gelen kızı hakkında sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Fatma Şahin’in kızının yurtdışından geldiğini karantina uygulandığını ancak bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Rutin karantina kızıma da uygulanıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Fatma Şahin şöyle dedi: “Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az #koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurtdışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurtdışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun.”