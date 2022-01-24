Fatma Girik yaşamını yitirdi eşi ve çocukları kimdir? Fatma Girik'in ölüm sebebi

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, İstanbul'da hayatını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.