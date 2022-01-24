Fatma Girik yaşamını yitirdi eşi ve çocukları kimdir? Fatma Girik'in ölüm sebebi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Fatma Girik hayatını kaybetti. Bodrum'da yaşayan Fatma Girik İstanbul'da tedavi gördüğü hastenede 79 yaşında öldü. Fatma Girik'in ölüm nedeniyle ilgili koronavirüs iddiaları var.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Fatma Girik'in ölüm haberi duyurdu. Ünlü sanatçı Fatma Girik ablası Müesser Girik'in Torba'daki evinde yaşıyordu.
Bodrum'da yaşayan Fatma Girik, İstanbul'da hayatını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Eski Şişli Belediye Başkanı olan Fatma Girik'in ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:
"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."