Fatma Girik mirasını kime bıraktı manevi kızı Ahu Turanlı kardeşi Müyesser Turan'ın kızı çıktı!
Fatma Girik'in ölümünün ardından hayatıyla ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Fatma Girik'in manevi bir kızı olduğu ortaya çıktı. Girik'in mirasını kime bıraktığı sosyal medyada merak edilenler arasında...
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in filmleri ve başarısı kadar hayatı da vefatının ardından en merak edilen konu haline geldi. Hiç evlenmediği bilinen Fatma Girik'in çocuğu olup olmadığı, hayat arkadaşı Memduh Ün ile neden evlenmediklerinin yanısıra, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusunun mirasını kime bıraktığı da sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yönetmen Memduh Ün ile 16 yaşından beri birlikte olan Fatma Girik'in, Ün'ün eşi Cahide Şen'in intihar etmesinden çekindiği için evlenemedikleri detayı ortaya çıkarken, Girik'in bir manevi kızı olduğu da gündeme geldi. İşte Fatma Girik'in hayatıyla ilgili bilinmeyen tüm detaylar...
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik'in koronavirüse bağlı zatürreye yakalanması ve akabinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, hem sanat camiası hem de sevenleri yasa boğuldu. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik'in hayatına dair tüm detaylar günün en merak edilen konularında başı çekti. Girik'in mal varlığını kime bağışladığı da ortaya çıktı. Usta oyuncu servetini manevi kızı ve aynı zamanda yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakmış...
Fatma Girik, mirasını yıllar önce kardeşi Müyesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı’ya bırakacağını duyurmuştu.
Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Aslı Turanlı, çevresinde bebekliğinden itibaren teyzesinin göz bebeği olarak biliniyor.