Fatma Girik cenaze töreni anma programından ilk görüntüler Gözyaşları sel oldu!
Fatma Girik'in yoğun kar yağışından kaynaklanan hava muhalefeti ile ertelenen cenaze ve anma töreni programı bugün gerçekleştiriliyor. İşte Fatma Girik'in cenaze töreninden ilk görüntüler...
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenaze töreni olumsuz hava koşulları gerekçesiyle törenler ertelenmişti. Bugün usta sanatçının cenaze ve anma töreni programları gerçekleştirildi. Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde bir tören düzenlendi. Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar (Turanlı) Fatma Girik ile olan 'annelik' hikayesini ilk kez itiraf etti ve törene katılan herkesi ağlattı.
79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için, Şişli Belediyesi Başkanlık Binasında bir tören düzenlendi. Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı.
Manevi kızı Ahu Turanlı, 'annem' dediği Fatma Girik ile olan hikayesini anlattı
Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi. Girik'in vefatından önce bir an bile yanından ayrılmayan Ahu Aşkar, annesine olan duygularını "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım." diye ifade etti.
Kardeşi Günay Girik: Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.