Fatma Girik cenaze töreni anma programından ilk görüntüler Gözyaşları sel oldu!

Manevi kızı Ahu Turanlı, 'annem' dediği Fatma Girik ile olan hikayesini anlattı

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi. Girik'in vefatından önce bir an bile yanından ayrılmayan Ahu Aşkar, annesine olan duygularını "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım." diye ifade etti.