Fatin Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'daki iki Boğaz köprüsünden geçiş ücretlerine gizlice yüzde 100 zam yapıldığını iddia etti. Altaylı, ispatlamak için de bir doktora ait HGS dökümlerini yayınladı...

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerine gizlice yüzde 100 zam yapıldığını iddia etti. Altaylı bir kaç hafta önce de bir okur mektubundan yola çıkarak İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden çift yönlü ücret alınmaya başlandığını idda etmişti.

Çift yönlü ücret iddiasının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandığını hatırlatan Fatih Altaylı "Biz de 'Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse 100 yıllık kurumu. Yalan söyleyecek değil ya!' diye düşündük. Meğer söylermiş." diye yazdı ve gizli zammın ayrıntıları şöyle anlattı:

- Devlet öyle bir hale gelmiş ki, vatandaşını kazıklayıp, kandırıp üzerine bir de yalan söyler durumu düşürülmüş. Bakın ekteki bir HGS dökümü. Bir hekime ait.

- Avrupa yakasında bir hastanede çalışıp, Anadolu yakasında oturan bir hekime ait. Genelde her gün bir kez Asya’dan Avrupa’ya geçiyor, bir kez Avrupa’dan Asya’ya. Bakın dökümlerine.

Duyurmadan, söylemeden

Fatih Altaylı yazısına şöyle devam etti: "Her iki geçiş de ayrı ayrı ücretlendirilmiş. Yani devlet açıkladığının, söylediğinin aksine. Yıllardır tek yönde ücret aldığı boğazdaki iki köprüde de çift yönde ücret almaya başlamış. Kimseye duyurmadan, kimseye söylemeden. Gizlice yüzde 100 zam yapmış yani.

Şimdi yine yalanlamaya kalkışacaktır bunu TCK. Sehven falan diyecektir muhtemelen. Çünkü en moda kelime o. Demek ki Asya’dan Avrupa girişine bir süre önce koyulan HGS/OGS dedektörleri boşuna konmamış. Meğer vatandaşa geçirmeye hazırlanıyorlarmış. Ama gizlice."