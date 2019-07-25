Fatih'te soyguncu 300 bin doları alıp kaçmaya çalıştı hayatının dayağını yedi

İstanbul'un yabancılara ait kargo ve lojistik merkezleri ile bilinen ileçesi Fatih'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü. Yabancı uyruklu şahıs çevredeki güvenlik görevlileri tarafından zor alındı. Diğer 4 kişi çevredeki esnafın duyarlılığını görür görmez sıvışmasını bildi.