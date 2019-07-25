Fatih'te soyguncu 300 bin doları alıp kaçmaya çalıştı hayatının dayağını yedi
İSTANBUL Fatih'te yaşanan olay film sahnelerini aratmayan cinsten. Yabancı uyruklu soyguncu şahıs yerli bir firmaya ait 300 bin doları alıp uzaklaşmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Sonrasında olanlar oldu.
İstanbul'un yabancılara ait kargo ve lojistik merkezleri ile bilinen ileçesi Fatih'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü. Yabancı uyruklu şahıs çevredeki güvenlik görevlileri tarafından zor alındı. Diğer 4 kişi çevredeki esnafın duyarlılığını görür görmez sıvışmasını bildi.
Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı.
Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı.
GÜVENLİK KURTARDI
Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı.