Fatih'te silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

Fatih'te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana gelen olayda taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan kavga sırasında silah kullanıldı. Açılan ateş sonucu 4 kişi vuruldu.

İddiaya göre, Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.