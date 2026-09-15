Fatih'te silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda ilk bilgilere göre üç kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
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Fatih'te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana gelen olayda taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan kavga sırasında silah kullanıldı. Açılan ateş sonucu 4 kişi vuruldu.
İddiaya göre, Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.