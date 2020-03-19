Fatih'te silahla bir kişiyi yaralayanlar suç makinesi çıktı

İSTANBUL Fatih'te 16 Mart günü otomobillerinden inip bir kişiyi silahla yaralayan Ramazan A. ve Melih A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bir kafe önünde 'yan baktın' iddiasıyla 22 yaşındaki İlkin Y'nin silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen 19,20 yaşlarındaki Melih A. ve Ramazan A.yakalandı.

Sabıka kayıtları kabarık

Gözaltına alınan şüphelilerden Melih A'nın 4 otodan hırsızlık, 9 iş yerinden hırsızlık ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan Ramazan A'nın ise 2 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçla giderken yavaşlayarak yolda yürüyen İlkin Y. ile tartıştıkları, daha sonra araçtan inerek İlkin Y'yi darp edip silahla yaraladıkları anlar görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.