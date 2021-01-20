Fatih'te sıcak saatler! 'İlk önce camlar patladı ardından yangın çıktı'

Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" diye konuştu.