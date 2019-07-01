Fatih'te korkunç cinayet! 4 arkadaş bir kadınla ilişkiye girip...

Polisin yaptığı ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. (20) ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da gözaltına alınmıştı.