Fatih'te kadının ayağını kırdı! İzzet Yıldızhan için mahkemenin kararına bakın
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Fatih'te aracıyla ''U'' dönüşü yaparken yoldan geçen İranlı turist Zahra Yalda'nın ayağını kırdığı iddiasıyla "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada düşme kararına hükmedildi.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Fatih'te aracıyla ''U'' dönüşü yaparken yoldan geçen İranlı turist Zahra Yalda'nın ayağını kırdığı iddiasıyla "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada düşme kararına hükmedildi.
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan avukatıyla katıldı. Duruşmada, müşteki Zahra Yalda'nın şikayetten vazgeçmesini içeren bir dilekçe sunduğu belirtilerek sanık avukatına diyecekleri soruldu.
Sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.
İzzet Yıldızhan kimdir?
İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. 1 Nisan 1963 tarihinde doğdu. Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'an annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın çocukları ve eşi ise olay.