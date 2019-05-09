Fatih'te kadının ayağını kırdı! İzzet Yıldızhan için mahkemenin kararına bakın

İzzet Yıldızhan kimdir?

İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. 1 Nisan 1963 tarihinde doğdu. Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'an annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın çocukları ve eşi ise olay.