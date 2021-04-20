Fatih'te emniyetin deposunda yangın çıktı! Patlamalar yaşandı
FATİH'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen depoda alevler nedeniyle zaman zaman patlama meydana geldi.
Fatih Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin yer aldığı Kumkapı'daki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından yangın kontrol altına alındı.
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Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.
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