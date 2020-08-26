Fatih'te çirkin iddia! Arkadaşının eşini otele çağırdı meydan dayağı yedi

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.