Fatih'te bayrak asan vinç askıda kaldı dehşet veren görüntüler
İSTANBUL Fatih'te Karagümrük’te bayrak asmaya çalışan vincin taşıma sepeti, ağırlık yapınca vinç askıda kaldı.
Yolun karşı tarafındaki caminin restorasyon iskelesine çakılan vinç nedeniyle iki şerit de kapanırken, 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yol açıldı.
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Olay, saat 02.00 sularında Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi.
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Cadde üzerinde bayrak asmaya çalışan 34 RKS 28 plakalı vinç, yan yatarak askıda kaldı.
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Yan yatan vincin sepeti karşı şeritte bulunan restorasyon halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin iskelesine çakıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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