Fatih'te apartmanın altını gören inanamadı! Bir anda yok oldu nedeni bilinmiyor
FATİH'te 3 katlı apartmanın altında adeta tarih yatıyor. Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı, görenlerin dikkatini çekiyor. Bazı yapıları kaybolan kalıntı katledilmiş ve buna bir arkeolog sebep olmuş.
Dört büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’un yer altında Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı döneminden kalan yapılar ve eserler hala bulunuyor.
Fatih’te ise 3 katlı eski bir apartmanın altında orta Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı görenleri kendine hayran bırakıyor.
İstanbul'un su sorunu yüzünden sarnıca çevrilmiş
Laurentius Kilisesi’ne ait bir sarnıç olduğunu ve kilisenin daha sonra Şeyh Murad Mescidi’ne çevrildiğini belirten Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, buranın sarnıç olarak yapılmadığını Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yaşanan su sorunundan dolayı sarnıca çevrildiğini ifade etti.
Öte yandan apartmanın yan tarafında kalan bir iş yerinin deposundan girilen sarnıcın 6 sütununun sağlam kaldığı, ancak diğer sütunların betonların içine gömüldüğü görüldü.