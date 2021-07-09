Fatih'te apartmanın altını gören inanamadı! Bir anda yok oldu nedeni bilinmiyor

İstanbul'un su sorunu yüzünden sarnıca çevrilmiş

Laurentius Kilisesi’ne ait bir sarnıç olduğunu ve kilisenin daha sonra Şeyh Murad Mescidi’ne çevrildiğini belirten Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, buranın sarnıç olarak yapılmadığını Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yaşanan su sorunundan dolayı sarnıca çevrildiğini ifade etti.