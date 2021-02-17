Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın! Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı

İSTANBUL Fatih'te gece yarısı büyük panik yaşandı. Derinkuyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti.