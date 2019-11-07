Fatih'te 4 kardeşin intiharında korkunç şüphe meğer birini seçmişler



İstanbul’un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.