Fatih'te 4 kardeşin intiharında korkunç şüphe meğer birini seçmişler
FATİH'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yapılan incelemede yeni detaylara ulaşılırken ’Dikkat siyanür var’ notunun kimin yazdığı ortaya çıktı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.
Fatih’te apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında ’Dikkat siyanür var’ yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine geln polis ve sağlık ekipleri 4 kardeş de ölü bulundu.
Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar’da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin’in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bu durumun üzerine, Yetişkin’in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.
Doktor Mehtap Büyüker: Siyanür hemen öldürür
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adlitoksoloji Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Mehtap Büyüker, siyanürün özellikle yüksek dozda olduğunda hemen öldüreceğini belirterek, "Siyanür hemen öldürür. Özellikle yüksek dozda maruziyet fazlaysa. Solunum yolu yada ağızdan alınmışsa hemen ölüm olabilir. Vücut sıcaklığına göre ölüm saati belli oluyor" dedi.