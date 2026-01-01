BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih'te 2 aylık bebe öldü: Anne, baba, dede ve anneanne gözaltına alındı

Fatih'te 2 aylık bebe öldü: Anne, baba, dede ve anneanne gözaltına alındı

Fatih'te ölen 2 aylık bebeğin beslenmediği tespit edilirken anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı.

Abone ol

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler
Foto Galeri Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da ekonomi protestoları sürüyor Pezeşkiyan'ın itirafları olay oldu
İran'da ekonomi protestoları sürüyor Pezeşkiyan'ın itirafları olay oldu
İsviçre'de kayak merkezinde patlama oldu! Çok sayıda ölü var, 100 kişi yaralandı
İsviçre'de kayak merkezinde patlama oldu! Çok sayıda ölü var, 100 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta okullar yarın tatil
Kahramanmaraş'ta okullar yarın tatil
Kargo firması sorumlusunun öldürülmesi olayında yeni gelişme
Kargo firması sorumlusunun öldürülmesi olayında yeni gelişme
Spor camiası, Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katıldı
Spor camiası, Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katıldı
Netanyahu ile yeni yıla giren Trump’ın 2026 mesajı: Dünyada barış
Netanyahu ile yeni yıla giren Trump’ın 2026 mesajı: Dünyada barış
Bulgaristan euroya 'evet' dedi, sıradaki ülkeler merak konusu
Bulgaristan euroya 'evet' dedi, sıradaki ülkeler merak konusu
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan atmaca yavrusu doğaya salındı
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
İstanbul'da kar yağışı sürüyor! Bu ilçeler bembeyaz oldu
İstanbul'da kar yağışı sürüyor! Bu ilçeler bembeyaz oldu
Kahramanmaraş'ta eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Kahramanmaraş'ta eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti
Van'da çığ altında kalan kadın hastanede hayatını kaybetti