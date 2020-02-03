Fatih Ürek'ten Demet Akalın için olay sözler! 'Dedikodu yapıyor'
Fatih Ürek ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesine katılmayan Akalın, sessizliğini korurken Ürek, olay sözlere imza attı.
Demet Akalın ve Fatih Ürek, bir dönem sürekli yan yanayken ayrı düştüler. Ürek'e Akalın'ın 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca ise içini döktü.
Ürek, "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.
Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, sözlerine şöyle devam etti:
"Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem.''
''Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani"