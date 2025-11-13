Fatih Ürek'in son durumu ne? Evdeki mücevherleri alınmış miras kavgası iddiası

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in, 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Ürek o günden beri yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Sanat dünyasında büyük bir üzüntüye sebep olan bu haberin ardından ünlü sanatçıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının bu süreçte bilinci açılmazken, şimdi de ailesiyle ilgili gündeme atılan miras iddiaları büyük ses getirdi. Bu iddiaların ardından Ürek'in menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. İddiaların aslı ve Fatih Ürek'in son durumu...