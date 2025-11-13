Fatih Ürek'in son durumu ne? Evdeki mücevherleri alınmış miras kavgası iddiası
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de kalp krizi geçirmişti. Ardından 20 dakika kalbi durmuş ve yeniden çalıştırılmıştı. O günden beri bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi gören Ürek'in sağlık durumundaki belirsizlik devam ederken, son olarak ailesiyle ilgili ortaya atılan miras iddiası gündemi oturdu. "Söylemezsem Olmaz" programında ortaya atılan iddialardan sonra Ürek'in menajeri Mert Siliv'den önemli açıklamalar geldi. Bakın Siliv neler söyledi... Fatih Ürek'in son durumu ne?
20 DAKİKA DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılmış, duran kalbi doktorların müdahalesiyle yaklaşık 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı.
59 yaşındaki Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Bilincinin hala kapalı olması, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında endişeyi artırıyor.
AİLE İÇİ MİRAS İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Sanatçının sağlık süreci hassasiyetle takip edilirken, bu kez ortaya atılan aile içi gerilim iddiası gündemin ilk sıralarına yerleşti. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.