Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Ürek'i son olarak eski dostu Demet Akalın ziyaret etti.

Abone ol

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i ziyaret etti. Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Akalın; Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.