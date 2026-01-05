BIST 11.702
DOLAR 43,02
EURO 50,49
ALTIN 6.149,36
HABER /  GÜNCEL

Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama

Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Ürek'i son olarak eski dostu Demet Akalın ziyaret etti.

Abone ol

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i ziyaret etti. Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Akalın; Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamada "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum