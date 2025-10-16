Fatih Ürek'in nasıl kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı! Felç riski var son durumu endişe verici
Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde Ürek’in kalbi yeniden çalıştırıldı. Hastaneden sağlık durumuna ilişkin gelen son açıklama ise endişe verici oldu. Kalp krizi sırasında beynin ne kadar oksijensiz kaldığının ve bunun yarattığı hasarın bilinmediği belirtilen açıklamada 'birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz." denildi.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri hastanedeki doktorları açıkladı. Kalbi yeniden çalıştırılan Fatih Ürek'in durumu kritik. Kalp krizi sırasında beyninin aldığı hasar bilinmiyor. Felç riski de bulunan Fatih Ürek için endişe verici bir tablo söz konusu. İşte Fatih Ürek'in son durumuna ilişkin hem hastane hem de Ece Erken'in verdiği bilgiler:
Dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastaneden gelen açıklamaya göre ünlü sanatçı şu anda uyutuluyor. İyi haber kalbinin yeniden çalıştırılmış olması ve tansiyonunun normale dönmüş olması. Endişe yaratan durum ise kalp krizi sırasında havasız kalan beynin durumu... Gazeteciler açıklama yapan doktorlara "Felç riski var mı" sorusunu yöneltti.
3 DAKİKADAN SONRA BEYİN...
Doktorların Fatih Ürek'in 'felç riskine dair" endişe yaratan açıklaması şöyle oldu:
-"Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.'
20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ YENİDEN...
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Fatih Ürek kalp krizi geçirdiğinde "Ambulans ekibi yaklaşık 20 dakikalık CPR (kalp masajı) müdahalesinde bulundu. Bu müdahalenin ardından Fatih Ürek'in kalbi yeniden çalıştı.