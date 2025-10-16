Fatih Ürek'in nasıl kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı! Felç riski var son durumu endişe verici

3 DAKİKADAN SONRA BEYİN...

Doktorların Fatih Ürek'in 'felç riskine dair" endişe yaratan açıklaması şöyle oldu:

-"Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.'