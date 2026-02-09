Fatih Ürek'in mezarlık sırrı ortaya çıktı, kardeşleri isyan etti! Meğer yıllar önce...
Sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemini karıştırdı. Ürek'in ablaları dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, geçmişe dair ortaya çıkan bir detay büyük yankı uyandırdı. Bakın Fatih Ürek yıllar önce ne yapmış...
Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan “ev talan edildi, eşyalar satıldı” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gündem yaratan iddialar sonrası Ürek’in ablaları ilk kez konuşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Öte yandan sanatçının yıllar öncesine dayanan ve bugüne kadar çok bilinmeyen bir detayı da ortaya çıktı. Söz konusu gelişme sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in ölümünün ardından ortaya atılan çarpıcı iddialar magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ürek’in, yaşam mücadelesi verdiği günlerde evinin talan edildiği ve değerli eşyalarının satıldığı yönündeki söylentiler gündeme gelince aile sessizliğini bozdu. Fatih Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, haklarında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in yaşam mücadelesi verdiği günlerde evlerinin talan edildiğini öne sürmüştü. Namlı, Ürek'in ablalarına, "Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki Bodrum'daki evlerin içerisindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek daha vefat etmeden, kürklerini İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı? Kolundaki, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı?" diye seslenmişti.
Basında ve sosyal medyada çok konuşulan bu iddialarla ilgili Fatih Ürek'in ailesi ilk kez yanıt verdi. Ürek'in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, Gece Muhabiri Samet Aday’a açıklamalarda bulundu.