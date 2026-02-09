Fatih Ürek'in mezarlık sırrı ortaya çıktı, kardeşleri isyan etti! Meğer yıllar önce...

Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan “ev talan edildi, eşyalar satıldı” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gündem yaratan iddialar sonrası Ürek’in ablaları ilk kez konuşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Öte yandan sanatçının yıllar öncesine dayanan ve bugüne kadar çok bilinmeyen bir detayı da ortaya çıktı. Söz konusu gelişme sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.