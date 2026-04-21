Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası bölüşüldü! Bodrum'daki evi satıldı mı?
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in geçtiğimiz haftalarda mal varlığı ortaya çıkmıştı. Ürek'in serveti herkesi şaşırtırken, mirasına dair son gelişmeler ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen ünlü şarkıcı, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. 59 yaşındaki Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.
İŞTE FATİH ÜREK'İN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ
Fatih Ürek'in serveti birkaç hafta önce ortaya çıktı.
Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, değeri yaklaşık 170 milyon TL
Ataşehir'de 5 tane daire
Bankada bir miktar nakit para
6 milyon TL değerinde araba
Pırlanta ve mücevherleri
Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan Seyhan Erdağ, Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili son gelişmeyi aktardı.
Şarkıcının mirasının kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldüğü ortaya çıktı. Seyhan Erdağ, programda konuyla ilgili “Rahmetli Fatih Ürek'imizin mirası, hukuki yollarla kız kardeşleri arasında bölüşüldü” dedi.
Fatih Ürek'in çok emek verdiğini söylediği ve çok sevse de her yıl en fazla dört ay kalabildiği Bodrum'daki evinin akıbetiyle ilgili detay da dikkat çekti. Seyhan Erdağ, “Ürek'in Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazların ve arabasının henüz satışına dair bir bilgi yok, biliyorsunuz bürokratik işlemler uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.