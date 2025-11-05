Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini...
15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durduktan sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. 22 gündür tedavisi devam eden Ürek'in gözlerini açıp kapadığı öne sürülürken, Dr. Osman Müftüoğlu, bu durumun reflekse dayalı olabileceğini belirtti.
15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre boyunca kalbi duran sanatçı Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Kalbi 20 dakika boyunca duran şarkıcının sağlık durumu ciddiyetini korurken, 22 gündür uyandırılamayan Ürek hakkında kritik bir gelişme yaşandı.
GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI
Ürek'in tedavisinin 22. gününde yoğun bakım ünitesinde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı belirtildi.
Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini söyledi.