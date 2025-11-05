BIST 10.941
Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini...

15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durduktan sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. 22 gündür tedavisi devam eden Ürek'in gözlerini açıp kapadığı öne sürülürken, Dr. Osman Müftüoğlu, bu durumun reflekse dayalı olabileceğini belirtti.

Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini... - Resim: 1

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre boyunca kalbi duran sanatçı Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 

Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini... - Resim: 2

Kalbi 20 dakika boyunca duran şarkıcının sağlık durumu ciddiyetini korurken, 22 gündür uyandırılamayan Ürek hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini... - Resim: 3

GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI 

Ürek'in tedavisinin 22. gününde yoğun bakım ünitesinde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı belirtildi.

Fatih Ürek'in doktoru kritik gelişmeyi açıkladı! Gözlerini... - Resim: 4

Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini söyledi. 

