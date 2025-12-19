Fatih Ürek bitkisel hayata mı girdi? Herkesi üzen haber sonrası menajeri son durumunu açıkladı
Uzun süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiği iddia edilmişti. Ürek'in hayranlarını üzen haberin ardından menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede tam 20 dakika boyunca kalp masajı yapılan Ürek, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
Yaklaşık iki aydır yaşam mücadelesi veren 59 yaşındaki sanatçı hakkında ortaya atılan "bitkisel hayata girdi" iddiaları sevenlerini üzdü.
Ürek’in, hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve artık bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Sanatçının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi.
Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen Mert Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in durumunun stabil olduğunu vurguladı.