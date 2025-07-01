Fatih Tezcan’dan planlı provokasyon iddiası

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan, Leman dergisinin Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürünü “planlı bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tezcan, karikatürün zamanlamasına dikkat çekerek 30 Haziran’daki CHP kurultay davası ertelenmeseydi, karikatür üzerinden Kemalistlerle Müslümanlar arasında bir çatışma planlandığını öne sürdü.

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Gazeteci-yazar Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Leman dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü üzerinden “planlı provokasyon” yapıldığı uyarısında bulundu.

Tezcan, Leman dergisi karikatüristi tarafından yapıldığını iddia ettiği hakaretin tarihine ve zamanlamasına dikkat çekerek, bu olayın bilinçli olarak kurgulandığını öne sürdü.

Tezcan’ın iddiasına göre 30 Haziran’da görülen CHP kurultay davası ertelenmeseydi, LeMan karikatürü provokasyonu sonrası iki grup arasında kavga çıkartılacaktı.

İşte Fatih Tezcan'ın o paylaşımı: