BIST 9.949
DOLAR 39,83
EURO 46,95
ALTIN 4.230,43
HABER /  GÜNCEL

Fatih Tezcan’dan planlı provokasyon iddiası

Fatih Tezcan’dan planlı provokasyon iddiası

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan, Leman dergisinin Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürünü “planlı bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tezcan, karikatürün zamanlamasına dikkat çekerek 30 Haziran’daki CHP kurultay davası ertelenmeseydi, karikatür üzerinden Kemalistlerle Müslümanlar arasında bir çatışma planlandığını öne sürdü.

Abone ol

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Leman dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü üzerinden “planlı provokasyon” yapıldığı uyarısında bulundu.

Tezcan, Leman dergisi karikatüristi tarafından yapıldığını iddia ettiği hakaretin tarihine ve zamanlamasına dikkat çekerek, bu olayın bilinçli olarak kurgulandığını öne sürdü.

Tezcan’ın iddiasına göre 30 Haziran’da görülen CHP kurultay davası ertelenmeseydi, LeMan karikatürü provokasyonu sonrası iki grup arasında kavga çıkartılacaktı.

İşte Fatih Tezcan'ın o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı
Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı
LeMan dergisinden açıklama: Muhammed isimli 200 milyon kişi...
LeMan dergisinden açıklama: Muhammed isimli 200 milyon kişi...
Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi
Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi
DMM’den ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarına yalanlama
DMM’den ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarına yalanlama
Bakan Yerlikaya paylaştı: Çirkin karikatürü çizen şahıs gözaltında
Bakan Yerlikaya paylaştı: Çirkin karikatürü çizen şahıs gözaltında
ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya tarife tehdidi
ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya tarife tehdidi
Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı
İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır
İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır
Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi
Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti
Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da