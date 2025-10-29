BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,84
ALTIN 5.370,28
HABER /  SPOR

Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu

Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu

PFDK'ya sevk edilen bahisçi hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer almasının ardından Fatih Terim'in Küçük ile ilgili geçmişte yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Futbolda bahisçi hakem olayı gündemden düşmüyor. PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de isminin yer aldığı görüldü. Fatih Terim'in geçmişte Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Terim 20 Aralık 2021'de Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası konuşmuştu. Terim o açıklamasında şunları ifade etmişti:

“Ben 3. dakikada Başakşehir’den bir oyuncu atarsam, sonum son iki sezonda TFF’nin, normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev alan hakemlerimizden biri olan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor.

Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum.

Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız.

TFF, Kerem’e yalancı diyen hakemi, PFDK’ya sevk edecek mi, etmeyecek mi? Peşinde olacağız. O yalancı çocuk, kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez.

Maalesef bu ligin hakemleri, herkesi buna teşvik ediyor. Tıpkı sarı kartlı Başakşehirli oyuncunun Morutan’a yaptığı kartlık harekette, oyuncumuzun kendini yere atmayıp oyuna devam etmek istemesi gibi.

Fenerbahçe maçında Diagne’nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada."

ÖNCEKİ HABERLER
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı!
Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı!
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'ye saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı yükseldi
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'ye saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı yükseldi
TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti! Zorbay Küçük de listede yönettiği son 5 maça bakın
TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti! Zorbay Küçük de listede yönettiği son 5 maça bakın
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki