HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim'in tebrik etmediği tek Galatasaraylı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim' PSG'ye kaybedilen maçta oyundan alınırken Belhanda'yı tebrik etti ancak aynı davranışı Babel'e yapmadı. Taraftar da Babel'e kızgın. Hollandalı, Gençlerbirliği maçında kızağa çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

Tepkiler çığ gibi
Taraftarlar ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. 



Yılda 4.3 milyon Euro kazanıyor
İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklandı enflasyon tek haneye indi
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Dolarda hareketli anlar
Facebook'a veri ihlali cezası! Yüzbinlerce kişi veri ihlalinden etkilendi
Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa'daki maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
Bakan Hulusi Akar'ın güvenli bölge resti ABD'den ses getirdi! Pentagon açıklaması
Hürriyet yazarı Bayer'den şaşırtan öneri: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
OGM sonuçları açıklanıyor saat kaçta TC ile OGM sonuç sorgulama
Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyeceklerdi kapıda şoke oldular
Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
Konya'da liseli genci 14 yerinden bıçaklayan aynı yaştaki sanığa 14 yıl hapis
Fatih Portakal 'Oyununuzun parçası olmak istemiyorum' deyip adaylıktan çekildi
İşsizlik maaşı ödeme günleri ne zaman Ekim ayı işsizlik maaş ödemesi
Yorumlar