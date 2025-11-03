Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in yeni aşkı ortaya çıktı! 10 yıllık eşinden boşanmıştı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan 2024 yılında ayrılmıştı. Eşinden ayrıldığı dönemde 'Hayata yeniden başladım' diyen Buse Terim iddiaya göre yeni aşka yelken açtı.
'İmparator' lakaplı efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
"Hayata yeniden başladım"
Mart 2024’te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayıran Terim, o dönemde yaptığı açıklamada “Hayata yeniden başladım” ifadelerini kullanmıştı.
Edinilen bilgilere göre Terim, bu yeni başlangıcını şimdi yeni bir aşkla taçlandırdı.