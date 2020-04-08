Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı 21 kilo verdi! İşin sırrını açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, bir dönem aldığı kilolardan tam 21 kilo vererek bambaşka biri oldu. Terim, sırrı böyle açıkladı.
Coronavirüs testi pozitif çıkıp, tedavisine evde devam edilen ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. 21 kilo vererek başka birine dönüşen Bahçekapılı, işin sırrını açıkladı.
"Aralıklı oruç sistemi sayesinde kurtuldum": Hedeflediği kiloya daha ulaşmadığını belirten Buse Terim, fasting’ yani ‘aralıklı oruç’ sistemiyle 21 kilo verdiğini söyledi. Terim, bir dönem sosyal medyada kötü niyetli insanlar tarafından kiloları nedeniyle acımasızca eleştirildi.
Bu yorumların bir çoğunu kadınların yaptığının altını çizen Buse Terim, 18 ay arayla 2 çocuk doğurduğunun hatırlatıp, “Kilo yerine neler yaptığıma bak, takdir etmeyi öğren ve hemcinsim olduğunu hatırla” ifadelerini kullandı.
"Aralıklı oruç nedir?": Aralıklı oruç diyeti vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan popüler diyetlerden biridir.