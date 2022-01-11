Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den duygusal mesaj

Başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi. Merve Terim babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken Buse Terim de peş peşe aile pozlarını paylaştı.