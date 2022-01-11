Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den duygusal mesaj
Başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peşpeşe duygusal paylaşımlar...
Başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den paylaşımlar gecikmedi. Merve Terim babası için "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin" derken Buse Terim de peş peşe aile pozlarını paylaştı.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen 15 dakikalık toplantı sonrası yollar ayrılmıştı.
Spor camiasında büyük yankı uyandıran ayrılığın ardından Merve Terim ve Buse Terim'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.