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Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, üzücü haberi bu sabah sosyal medyadan duyurdu.
 
"Acı bir sabaha uyandık''
Fatih Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.
 

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Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Buse Terim Bahçekapılı (@buseterim)'in paylaştığı bir gönderi ()

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayınladı.

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